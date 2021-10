Belize, o paraíso que protege criminosos, foragidos à justiça e dinheiro sujo

O ex-treinador de futebol americano de infantis do Ohio vive no mesmo lar que a sua avó. Mark Ryan, de 41 anos, está sentado numa cadeira de rodas, bebe com uma palhinha e gesticula com o braço que ainda consegue mexer bem. “I BELIEVE” (Eu Acredito), lê-se num plástico encaixado no cimo de um iPad adaptado que os seus pais lhe compraram logo no início, quando ele se instalou no quarto esterilizado com um urso de peluche e uma imensa sucessão de séries cómicas na televisão.