A nova vida do Newcastle, o novo clube mais rico do mundo

“O início de uma nova era.” É o que está escrito na conta de Twitter do Newcastle United Football Club. Esta é uma nova era em que os “magpies” foram comprados por um fundo com ligações directas à família real da Arábia Saudita. Passa de um clube histórico em dificuldades permanentes a um clube com bolsos sem fundo e que pode sonhar alto. Especula-se com um investimento milionário em Janeiro, seguramente a primeira de muitas janelas de transferências em que o Newcastle será um dos mais activos. Mais de 200 milhões de euros (não será mais por causa do “fair-play” financeiro) para gastar e já se fala do interesse em Kylian Mbappé.