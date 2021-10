Itália ficou com o prémio de consolação

Saberá a pouco, mas sempre é melhor ganhar do que perder. Sem possibilidades de lutar pelo título perante o seu público, a Itália ficou com o terceiro lugar da segunda edição da Liga das Nações, ao triunfar por 2-1 sobre a Bélgica em Turim.

Poucos meses depois de ambas as selecções se terem defrontado nos quartos-de-final do Euro 2020, o campeão europeu voltou a levar a melhor sobre os “diabos vermelhos” que continuam sem justificar com títulos o estatuto de número um no “ranking” FIFA.

Foi um jogo equilibrado em que o acerto na finalização fez a diferença - os belgas acertaram três vezes nos ferros da baliza de Donnarumma. Depois de uma primeira parte sem golos, a “squadra azzurra” colocou-se em vantagem aos 47’, num excelente remate de Nicolo Barella após um pontapé de canto que a defesa belga (que voltou a ter o benfiquista Jan Vertonghen de início) não desfez com eficiência.

Aos 65’, foi Domenico Berardi a fazer o 2-0 na conversão de um penálti, depois de uma falta imprudente de Alderweireld sobre Chiesa na área da Bélgica. Da marca dos 11 metros, o avançado do Sassuolo quase permitiu a defesa de Courtois - o guardião do Real Madrid adivinhou o lado e ainda chegou à bola, mas não conseguiu evitar o segundo golo dos italianos.

Os belgas ainda conseguiram reduzir aos 87’. A jogada começou nas mãos de Courtois, que lançou a bola na direcção de Kevin de Bruyne. O médio do Manchester City conduziu a jogada e deixou a concretização para Charles de Ketalaere. O jovem avançado do Club Brugge, apenas na sua segunda internacionalização, teve a calma suficiente para enviar a bola por baixo das pernas de Donnarumma e para dentro da baliza.

A formação de Roberto Martínez ainda tentou um forcing final depois do golo, mas já não conseguiu mudar o destino do jogo. Para a Itália, este terceiro lugar, posição em que sucede à Inglaterra, é uma melhoria em relação à primeira edição, em que não passou da fase de grupos, tal como tinha acontecido com a Bélgica.