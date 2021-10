FC Porto reforça liderança ao bater campeão Sporting

O líder FC Porto manteve-se este domingo 100% vitorioso no Nacional de hóquei em patins, com cinco triunfos em cinco jornadas, ao bater em casa o Sporting, campeão português e europeu, por 9-5, no fecho da ronda.

Gonçalo Alves foi a grande figura do encontro, ao marcar cinco dos nove golos da equipa portista, que nunca esteve em desvantagem e ao intervalo liderava por 5-3.

Numa primeira parte muito emocionante, mas nem sempre bem jogada, os golos foram uma constante e animaram o quase lotado Dragão Arena.

O FC Porto foi o primeiro a marcar, por intermédio de Gonçalo Alves, num livre directo. O avançado portista esteve inspirado nos lances de bola parada e, nos primeiros 25 minutos, quase não falhou.

O Sporting, em sintonia e equilíbrio com a pressão portista, ainda empatou por João Souto.

Os “dragões” conseguiram, na maior parte do tempo, estar em vantagem. Rafa marcou aos 11 minutos, e os “leões” voltaram a empatar de livre directo, através de Ferran Font.

Antes do intervalo, Gonçalo Alves apontou mais dois livres directos, sem qualquer hipótese de oposição do guardião sportinguista, e Reinaldo Garcia também marcou para os portistas.

Ferran Font voltou a facturar, levando o jogo para o intervalo com uma vantagem do FC Porto por 5-3.

A segunda parte começou com um ritmo mais lento, mas, com o passar do tempo, a pressão foi crescendo. O Sporting foi o primeiro a marcar e o equilíbrio voltou ao Dragão Arena.

Dois lances de bola parada - uma grande penalidade e um livre directo - voltaram a fazer as duas equipas mexerem no marcador. Gonzalo Romero, com um grande golo apontado do meio-campo, ainda fez tremer os portistas ao marcar o quinto do Sporting (6-5).

No entanto, no momento decisivo, os comandados de Ricardo Ares conseguiram dar uma boa resposta.

O inspirado Gonçalo Alves voltou a marcar através de livre directo e, logo de seguida, facturou em novo contra-ataque rápido, colocando o FC Porto com três golos de vantagem.

Essa supremacia manteve-se até ao final e Ezequiel Mena selou o resultado com um golo nos últimos minutos da partida.

Com este resultado, o Sporting desce para a quarta, posição, com 10 pontos, menos cinco que o líder FC Porto.