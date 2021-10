O tambor do homem rico — A Pinault Collection em Paris

A recente abertura da Pinault Collection em Paris, colecção privada instalada na histórica Bourse de Commerce a convite de Anne Hidalgo, a maire da cidade eleita pelo Partido Socialista, é a face visível do progresso de um novo paradigma no interior da cultura europeia. A crescente política de promoção de mecenas milionários como a Louis Vuitton (inaugurou um museu desenhado por Frank Gehry no Bois de Boulogne em 2014) ou François Pinault, que partilham as suas colecções com os cidadãos em edifícios icónicos — acompanhada de uma proporcional retracção do investimento público na missão republicana de conservação, estudo e formação educativa a partir de colecções nacionais —, faz o seu caminho e a sua escola.