O SeixalJazz sopra 25 velas, o Festival Internacional de Marionetas do Porto espraia-se por mais de 20 espectáculos, Queluz ouve Tempestade e Galanterie no palácio e Viseu faz Vistacurta (mas ampla) ao cinema, enquanto Óbidos se reanima com um Folio a pensar n’O Outro.