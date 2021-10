Marta Madureira: desenhar a vida das coisas

As diferentes salas da galeria da Casa da Cultura, em Setúbal, permitiram a Marta Madureira organizar os seus trabalhos e mostrá-los segundo diferentes lógicas. Há uma parede com livros (quase todos para a infância) pendurados num estendal, com molas de madeira, outra com cartazes e contributos editoriais para revistas, experiências de embalagens e ainda um espaço mais intimista em que dá a conhecer projectos pessoais e experimentais. É aí que encontramos peças inusitadas, de dimensões inesperadas, numa colaboração com a Vista Alegre. São trabalhos mais livres. “Não são respostas a clientes, como os trabalhos editoriais. Não há obrigatoriedade de cumprir prazos nem de corresponder às expectativas.”