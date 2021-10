Figurante morre em cena no Teatro Bolshoi após acidente com cenário

Uma parede que descia do tecto para ocupar o fundo do palco numa mudança de cenário da ópera Sadko causou a morte em cena de um homem de 37 anos.

A notícia foi avançada pelos media russos, citando fontes oficiais do Teatro Bolshoi, a prestigiada sala de espectáculos de Moscovo que por estes dias tem aquela obra lírica do compositor russo Nikolai Rimsky-Korsakov em cartaz.

A vítima chamava-se Yevgeny Kulesh e fazia parte há já quase duas décadas de um grupo de 50 funcionários do Bolshoi que trabalham também como figurantes, dando assistência a cantores e bailarinos.

Ao que tudo indica – e há vídeos online a mostrar o momento em que se deu o acidente, embora sem detalhe –, o figurante terá sido esmagado pela parede amovível na transição entre duas cenas de Sadko.

No vídeo do sucedido que o diário norte-americano The New York Times disponibiliza pode ver-se a orquestra ainda a tocar e o coro a cantar quando, de repente, se instala uma grande agitação em palco, com performers a levantarem os braços e a gritarem “Stop!” ou “chamem uma ambulância, há aqui sangue”.

Enquanto alguns abandonam o palco e outros se precipitam para o homem preso sob a parede que descera do tecto, na tentativa de o ajudar, fecharam-se as cortinas. Foi aí que a equipa de sala do teatro pediu ao público, que inicialmente parecera pensar que a agitação em cena fazia parte do espectáculo, para se retirar de imediato.

Pouco depois, o Bolshoi dava informações sobre o sucedido através de um comunicado: “Esta noite aconteceu um acidente trágico durante a apresentação de Sadko”, assumia aquele que é um dos mais importantes teatros russos, garantindo tudo estar a fazer para ajudar os inspectores que já estão em campo para apurar as circunstâncias em que se deu esta morte.

Escreve a televisão pública britânica na notícia que a explicação mais provável para o sucedido esteja numa distracção do figurante: Yevgeny Kulesh virou para o sítio errado no preciso momento em que a enorme parede do cenário estava a descer, ficando preso sob ela.

Não é a primeira vez, lembra o New York Times, que ocorrem acidentes neste teatro de Moscovo. Em 2013 houve dois: num deles, um homem de máscara atirou ácido à cara do director artístico do Ballet Bolshoi, Sergei Filin, ferindo-o com gravidade; o outro levou à morte de Viktor Sedov, um violinista veterano que ali tocava há 40 anos e que caiu no poço da orquestra.