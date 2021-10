A cultura pop sul-coreana é um polvo e Squid Game o seu novo tentáculo

Fenómeno global, a série que a 17 de Setembro se estreou na Netflix é apenas o mais recente produto de uma política cultural lançada nos anos 1990 e que explica outros sucessos de exportação da Coreia do Sul, como os BTS e o oscarizado Parasitas. No meio do turbilhão, um país com soft power para dar e vender — e profundas desigualdades sociais.