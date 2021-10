Elon Musk transfere sede da Tesla para o Texas

Elon Musk vai transferir a sede da Tesla de Silicon Valley, na Califórnia, para a cidade de Austin, no Texas. A informação foi avançada esta semana durante a mais recente reunião de accionistas da empresa.

Há meses que o fundador da Tesla se mostra insatisfeito com a situação na Califórnia — particularmente, a resposta apertada à pandemia. Em Abril de 2020, durante uma reunião de resultados da Tesla, Musk definiu as medidas anti-covid na região como “fascistas”, queixando-se do encerramento temporário da fábrica em Fremont. Um mês mais tarde, ameaçou abandonar a região. “Se alguém quer ficar em casa, devem ter esse direito”, argumentou na altura. “Mas dizer que têm de ficar em casa e não podem sair? Isto é fascista.”

O custo de vida na Califórnia e os impostos elevados são outro dos motivos que levam o empresário a retirar a sede da Tesla do estado norte-americano. “É difícil para as pessoas terem dinheiro para comprar casas [na Califórnia], e as pessoas têm de vir de longe”, justificou Musk. “Há um limite para o tamanho que se pode atingir.”

Desde Dezembro que Musk vive com a família no Texas. Actualmente, o estado americano não cobra um imposto sobre o rendimento e tem procurado atrair empresas para a região com reduções fiscais lucrativas como o Texas Economic Development Act. Este ano, por exemplo, a região está a oferecer benefícios fiscais num total de 44,5 mil milhões de dólares (mais de 38 mil milhões de euros). Além disso, o Texas tem dos preços de energia mais baixos nos EUA.

Soma-se o facto de aquele estado ser a casa da University of Texas at Austin, uma das mais reputadas do país na área de tecnologia, e do popular festival South by Southwest (SXSW) que junta música, filmes independentes e tecnologia.

Estas condições têm levado várias empresas a trocar Silicon Valley por outras regiões. A HP e a Oracle (empresa especializada em software e hardware que tentou comprar o Tik Tok) são outras empresas que já deixaram o estado californiano.

O governador do Texas recebeu a notícia de Elon Musk com satisfação. “Bem-vindos”, escreveu Greg Abbot numa breve publicação no Twitter. “O Lone Star State [Estado da Estrela Solitária, em português] é a terra da oportunidade e da inovação”, notou.

Nos últimos meses, porém, algumas empresas de tecnologia no Texas têm ajudado os seus trabalhadores a deixar o estado devido às políticas em vigor. Em Setembro, a empresa de software Salesforce anunciou que ajudaria os trabalhadores preocupados com a nova lei antiaborto do Texas a abandonar a região. A lei, que entrou em vigor no início do mês passado, é uma das leis de aborto mais radicais nos EUA, proibindo a maioria dos abortos depois das seis semanas de gravidez, mesmo em casos de incesto ou violação.

É um debate em que Elon Musk não quer participar. “Em geral, creio que o governo raramente deveria impor a sua vontade aos cidadãos”, clarificou numa publicação no Twitter. “Dito isso, prefiro ficar fora de política.”

Além da nova sede, Elon Musk diz que a Tesla também pretende abrir uma nova fábrica em Austin.