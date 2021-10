O último Orçamento do Estado decisivo para o Governo

A política institucional portuguesa está a entrar em mais um processo parlamentar de aprovação do Orçamento do Estado. Isso mesmo transpareceu no debate que levou ao hemiciclo de São Bento o primeiro-ministro, em que muitas das perguntas dos deputados, bem como as respostas do primeiro-ministro, indiciavam alguns dos pontos em torno dos quais se desenrolarão as negociações entre o Governo e o BE, o PCP, o PEV e o PAN para que a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) seja viabilizada.