Abraços adiados

Dia 1 de outubro de 2021. Ansiava tanto este dia. O desejo de poder estar com a minha avó era tal que mal dormi. Na semana anterior, tinha seguido com atenção o desfecho da reunião do Conselho de Ministros em que o prato principal foi, mais uma vez, a covid-19. Falou-se timidamente na reabertura dos lares na terceira fase de desconfinamento. Alguns dias depois, chegou a publicação em Diário da República das medidas de desconfinamento aprovadas pelo Governo. Confirmava-se que poderia, finalmente, visitar a minha avó, a mulher que tanto colo me deu e que tanto me ensinou. Poderia tocar-lhe, sentir a sua pele trabalhada pelo tempo e acalmar a sua dor com a minha presença, com os meus mimos. Pensei no que lhe poderia levar: um perfume novo, um chocolate ou até uma raspadinha de que ela tanto gosta e com que há dois anos não “faz o gosto ao dedo”, como ela diz.

Dia 1 de outubro de 2021, o dia em que cafés e restaurantes puderam receber clientes sem restrições. O dia em que passou a ser possível andar na rua sem máscara. O dia a partir do qual foi permitido encher estádios de futebol e abrir discotecas.

Dia 1 de outubro de 2021, também foi o dia em que, para meu espanto, mas sobretudo para espanto e tristeza da minha avó, o lar em que ela se encontra não abriu portas aos familiares, mantendo as mesmas regras e restrições que vigoram desde há quase dois anos. Tudo se mantém igual: é apenas permitida a visita de um familiar por semana a cada utente, com duração máxima de 20 minutos e com distanciamento físico.

Questionei a direção do lar sobre a manutenção destas medidas, em contradição com as medidas aprovadas pelo Governo. A resposta que me foi dada soou a pura hipocrisia e desrespeito pela dignidade da condição humana: “para proteção dos utentes vamos manter estas restrições, são as diretivas da DGS!”.

Talvez seja eu que esteja errada ou então é a emoção a sobrepor-se à razão, mas de que estamos a proteger os nossos idosos? Todos os utentes do lar da minha avó estão inoculados com as duas doses da vacina, a caminho de uma terceira, com base no consentimento assinado ainda esta semana. A direção do lar pode pedir o certificado de vacinação ou teste negativo para covid-19 aquando da visita do familiar ao utente. O familiar usa máscara na visita e higieniza as mãos. Questiono de novo: estamos a proteger os nossos idosos de quê ao certo?

Li recentemente o resultado de uma investigação realizada pelos investigadores do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde (Cintesis), na qual se conclui que um em cada quatro idosos se sente só e tem sintomas depressivos. Aí apela-se à adoção de “medidas urgentes” que permitam combater a solidão. Questiono sobre as “não medidas” tomadas no sentido de permitir que os utentes dos lares – e, claro, a minha avó – não se sintam sós e percebam que têm uma família ansiosa por estar com eles, por trocar mimos, por os ajudar a viver a dor e acalmar feridas físicas e emocionais.

Dia 1 de outubro de 2021, o dia em que tudo abriu menos o lar onde está a minha avó, adiando por tempo indeterminado o abraço desejado.