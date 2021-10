Nuno Melo candidata-se à liderança do CDS “por um imperativo de consciência”

Na sessão de apresentação da sua candidatura à liderança do CDS, no Porto, o eurodeputado criticou a direcção “pela forma como a democraticidade interna do partido está a ser torturada, num dos momentos mais confrangedores da nossa longa existência partidária”.

Nuno Melo declarou este sábado que se candidata à liderança do CSD-PP “por um imperativo de consciência” e por não conseguir “assistir quedo e mudo à progressiva perda de relevância do partido”. A sessão decorreu no Palácio da Bolsa, no Porto, e aconteceu na véspera do conselho nacional que vai marcar a data do congresso ordinário do partido.