Governo e BE negoceiam exclusividade dos médicos

A três dias da entrega da proposta do Orçamento do Estado para 2022, as reuniões do Governo com os parceiros de negociação à esquerda continuam ― e em cima da mesa permanece tudo em aberto. Do lado do Bloco de Esquerda, uma das prioridades na área da Saúde é o regime de exclusividade dos médicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS). No encontro entre o BE e o Governo desta quinta-feira, essa foi uma das propostas discutidas. O executivo estará a analisar a proposta bloquista e a preparar uma resposta também nesta matéria. PEV e PAN não reúnem desde quarta-feira e o PCP não esclarece se reuniu ao não com o Governo.