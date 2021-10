António Costa vinca “contas certas” e avisa que nunca colocará em causa credibilidade do país

Líder do PS admite responsabilidades nacionais pela perda de doze câmaras . E defende que “o partido deve reflectir e ponderar bem sobre o que aconteceu nas eleições autárquicas”.

O secretário-geral do PS, António Costa, defendeu este sábado a tese de que “sem contas certas não há futuro” para o país e frisou que o seu Governo nunca aceitará colocar em causa a credibilidade externa da economia portuguesa.

Este aviso foi transmitido por António Costa na reunião da Comissão Nacional do PS, num discurso que proferiu algumas horas após o seu Governo ter aprovado o Orçamento do Estado para 2022, mas em que nunca se referiu directamente aos parceiros dos socialistas no Parlamento: PCP, PEV, Bloco de Esquerda e PAN.

Depois do aviso, o líder socialista considerou que, desde 2016, foi sempre possível conciliar aumento dos rendimentos e do investimento com “uma sã gestão das contas públicas”.

Mas “sem contas certas não há futuro”, declarou perante os membros da Comissão Nacional do PS.

Reflexão interna sobre autárquicas

No mesmo discurso, que foi aberto aos jornalistas, António Costa admitiu que houve causas nacionais em algumas derrotas e situações de perda de votos do seu partido nas últimas eleições autárquicas, pedindo reflexão interna e atenção à voz dos cidadãos.

O líder socialista insistiu na tese de que o PS “ganhou as autárquicas, qualquer que seja o critério de análise dos resultados eleitorais”.

No entanto, logo a seguir, observou que “também é verdade que o PS tem menos doze presidências de câmaras do que há quatro anos”.

“Muitos dirão que é normal e que algum dia teríamos de começar a ter um resultado não melhor do que o anterior. Foi desta vez. Mas também temos menos votos e menos mandatos. Portanto, é um momento que o partido deve reflectir e ponderar bem sobre o que aconteceu nas eleições autárquicas”, disse.

Sem se referir a casos concretos de derrotas em algumas câmaras municipais, o secretário-geral do PS defendeu que no seu partido se sabe “seguramente” que em muitas autarquias as causas de se ter perdido “serão sobretudo locais”.

“Mas em outras não são seguramente locais e há uma explicação nacional para esses resultados. É importante que façamos essa reflexão, porque estamos há seis anos no Governo, ganhámos sucessivamente as eleições a que nos temos apresentado desde então e é importante que o partido saiba escutar a voz dos cidadãos”, declarou.

António Costa pediu depois para que se ouça a voz dos cidadãos, “com humildade”, tendo em vista “corrigir o que deve ser corrigido, incentivar o que deve ser incentivado e acelerado o que merece ser acelerado”.

“Este é o momento. Por isso, este debate de hoje na Comissão Nacional é muito importante, porque é o momento de relançamento da actividade do partido para os próximos dois anos até ao final da legislatura”, acrescentou.