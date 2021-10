Um momento de publicação independente: Inserir cidade aqui

Apresenta-nos a tua publicação.

Inserir cidade aqui é a publicação final do projecto Living City, que contou com o apoio do Criatório da Câmara Municipal do Porto. A Living City é composta por um colectivo de artistas formado através de uma chamada aberta à partilha de inquietações pessoais sobre a cidade do Porto. Estas inquietações foram discutidas e trabalhadas, individualmente e em grupo, desde Outubro de 2020. Os vários trabalhos realizados foram apresentados individualmente no espaço público e colectivamente numa exposição na Cooperativa de Ramalde. Esta publicação faz a síntese do processo, ao mesmo tempo reorganizando os diversos materiais de forma a criar novas possibilidades de narrativa e novas relações entre as nossas cidades pessoais, o Porto, e a cidade que queremos para nós.

Quem são os autores?

A coordenação do projecto e montagem da publicação são de Orlando Gilberto-Castro. Os vários trabalhos presentes são de: Ana Pessoa, Bruno André Moreira, Diogo Martins, Elisabete Sousa, João Melo, João Páris, Jonny Pugh, Mariana Almeida, Sabrina Lima e Vasco Rodrigues (Zentzua).

Do que quiseste falar?

Este projecto partiu de uma vontade de pensar e trabalhar crítica e colectivamente sobre a cidade do Porto e o rumo que estamos, individual e colectivamente, a dar à sociedade. Quisemos dar espaço às nossas inquietações e fazê-las conviver com outras tantas, construindo uma visão possível da cidade. Porque intervir na cidade e na sociedade não tem de se fazer só na grande escala e porque a arte/cultura tem de ser uma ferramenta para nos prepararmos para o que aí vem. Seja isso o que for.

Questões técnicas: quais os materiais usados, quantas páginas tem, qual a tiragem e que cores foram utilizadas?São 96 páginas de papel Inapa Offset Recycled Bright White de 120g, a cores, com lombada visível cosida a fio e corte colorido. A tiragem é de 1.000 exemplares.

Onde está à venda e qual o preço?

Não está à venda porque é gratuita: estará disponível na Livraria Flâneur (onde faremos o lançamento, no dia 9 de Outubro, às 16h30), no Centro Comercial Bombarda, em diversas associações de moradores do concelho do Porto, e outros sítios mais, a anunciar em livingcityporto.org e na nossa página de Facebook.

Porquê fazer e lançar publicações hoje em dia?

Para pensar é preciso tempo, atenção e disponibilidade mental. Num momento em que tudo é artificialmente acelerado, uma publicação - sobretudo se impressa - é inevitavelmente um travão, uma possibilidade de retomar um ritmo mais natural, onde cada pessoa possa estar - estar de facto - em cada coisa.

Recomenda-nos uma edição de autor recente lançada em Portugal.

Revista FOmE.