Recuperação de rendimentos ou poeira para os olhos?

O Orçamento do Estado para 2022 está em fase de preparação, mas continua a não haver desenvolvimentos credíveis quanto à tão falada recuperação de rendimentos que aos portugueses é devida depois de anos e anos de congelamentos e de cortes, que bem reduziram as bolsas de cada um.

O assunto é falado todos os anos, quer em termos de salários reais, quer de pensões, mas as promessas feitas de um ano para o outro acabam numa mão cheia de nada porque alegadamente a folga orçamental nunca o permite.

Contudo, há sempre uma atenção especial para com os salários mais baixos, julgando o Governo que será o suficiente para poder justificar as suas preocupações sociais. Mas não pode ser assim, independentemente da especial atenção que esses naturalmente devam suscitar. Por uma questão de justiça, a recuperação de rendimentos não pode reduzir-se apenas aos mais baixos, esquecendo o Governo que a todos os outros, que ganham mais e vêem os seus salários tradicionalmente congelados, é devido também o reconhecimento pela sua condição e trabalho realizado. Caso contrário, em breve todos os salários tenderão a ser nivelados da mesma maneira, ou seja, os que contribuíram e os não contribuintes. E assim, qual recuperação de rendimentos qual nada... Estaremos só e apenas perante poeira para os olhos.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

A preocupação não pode ser só o salário mínimo

O Governo têm-se preocupado e bem com o salário mínimo, cujo valor actual é de 665 euros. No entanto também é preciso olhar para o salário e condições de aprendizagem e progresso nas carreiras existentes em muitas actividades como médicos, enfermeiros e professores, entre outras. Um país não pode abdicar de ter nos serviços públicos que oferece aos seus cidadãos os melhores profissionais de cada um dos sectores e em número suficiente. Situações como as que existem actualmente em alguns hospitais não se podem repetir e são uma vergonha. A propósito, porque razão só anteontem o Ministério da Saúde autorizou a contratação de médicos de sete especialidades para o hospital de Setúbal? Porque é que foi necessário que 87 médicos tivessem pedido a demissão para que as coisas rapidamente se resolvessem? São estas atitudes que demonstram que, na maioria das vezes, o Governo só anda atrás dos acontecimentos não estudando os atempadamente os cenários futuros.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Quem tem medo dos militares?

As declarações do general Ramalho Eanes a propósito da homenagem ao general Loureiro dos Santos (um ilustre militar que dignificou as Forças Armadas como chefe do Exército e um dos maiores pensadores na área da Defesa e da Estratégia) são de reter pois partem de quem foi exímio no exercício das suas funções, quer como Presidente da República quer como Presidente do Conselho da Revolução.

Na verdade, parece que nenhum executivo preza muito o importante papel que os militares têm desempenhado, devidamente enquadrados no Estado de direito, quer a nível interno quer no âmbito das missões internacionais que o poder político lhes atribui. Aliás, o fim do serviço militar obrigatório, um enorme erro histórico cozinhado pelos jovens turcos do PS e do PSD, e que terá pesados custos no futuro, marcou esse divórcio entre os políticos e os militares pois a instituição militar perdeu a sua natureza de reforço dos laços entre os portugueses de diferentes regiões do país que, durante alguns meses, conheciam o seu país e a sua História.

A triste cena da pretensa demissão do CEMA, ao que parece à revelia do comandante supremo das Forças Armadas, é mais um péssimo sinal do que parece ser um subido desprezo de quem governa por quem garante a independência nacional, logo a liberdade dos governantes. Afinal, o PR tem qualquer poder sobre o aparelho militar? Se sim, porque não esclareceu devidamente os equívocos que a propalada demissão provocou? Afinal, meio século após a revolução dos cravos, quem tem medo dos militares e do seu natural sentido crítico?

Manuel Alves, Lisboa