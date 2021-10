Um brinde a Malta e aos dinossauros

Tenho memória de ter tido em Malta talvez as férias mais divertidas de sempre. Era Julho, estava um calor tórrido, e durante uma semana eu e uma amiga calcorreámos a ilha de trás para a frente, entrando numa igreja a cada esquina, espreitando a História debaixo das pedras, mergulhando em águas cálidas, participando em churrascos nocturnos na praia, que na altura eram uma espécie de desporto nacional. Já foi há muito, muito tempo. Tanto que, agora que li a reportagem da Maria José Santana, que se estreou no arquipélago banhado pelo Mediterrâneo, pensei que está na hora de lá voltar. “Tem mais monumentos por quilómetro quadrado do que qualquer outro país e milhares de anos de História para contar. Malta é um pequeno território com várias culturas e vivências dentro, difícil de deixar para trás sem a vontade de regressar”. Nem mais, Maria José. É isto o que nos faz cair de amores por Malta.

O Humberto Lopes, por sua vez, convida-nos a descobrir as jazidas de pegadas de dinossauros presentes no litoral onde se situa São Martinho do Porto. O passeio que nos propõe exige algumas cautelas, mas vale muito a pena. Ora espreite.

Um saltinho leva-nos até Lisboa, onde o Luís J. Santos foi conhecer as novidades (e os luxos) do Hotel Valverde. Três pistas apenas: alojamentos de primeira, um pátio-jardim que é um verdadeiro oásis na Avenida da Liberdade e a cozinha de autor de Carla Sousa. É melhor ler o resto.

Temos muita coisa para servir hoje no capítulo dos vinhos. A Alexandra Prado Coelho foi conhecer o Dahlia, um listening bar do Cais do Sodré que aposta nos cocktails e nos vinhos naturais. O Edgardo Pacheco, por seu lado, antecipa-nos duas das mais interessantes provas que vão decorrer durante a Feira Vinhos & Sabores, uma organização conjunta da revista Grandes Escolhas e do PÚBLICO, que tem lugar nos dias 16, 17 e 18 de Outubro. O Manuel Carvalho e o Pedro Garcias apresentam as novidades da semana – e o Pedro também volta ao tema dos vinhos-espectáculo.

Temos mais um regresso para assinalar: esta semana voltamos a contar com as crónicas de Miguel Esteves Cardoso. Esta é bem doce: é sobre Fabian Nguyen, o talentoso chef de pastelaria do Ritz de Lisboa.

A fechar, a Carla B. Ribeiro apresenta-nos ao Peugeot 3008 Hybrid 4, um carro selvagem nas performances e dócil nos consumos.

Estamos conversados por hoje. Marcamos encontro no próximo sábado? Até lá, bom fim-de-semana e boas fugas!

Vale a pena saber

A nova Pousada de Portugal fica no coração do Porto

Anda a cortar nos doces? Então a Feira das Lambarices não é para si

The World’s 50 Best: Noma volta ao topo como melhor restaurante do mundo

Elite mundial de fotografia e vídeo subaquáticos à descoberta do mar de Porto Santo

Trabalhar com vista para a montanha — a Casa do Beco quer ser um Airbnb para empresas