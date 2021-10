Presidência francesa da UE vai fazer campanha para abolir a pena de morte em todo o mundo

Macron criticou países que aplicam a pena capital no dia do 40.º aniversário da sua abolição em França. Paris assume presidência rotativa do Conselho da UE em Janeiro de 2022.

Emmanuel Macron, Presidente de França, discursou neste sábado por ocasião do 40.º aniversário da abolição da pena de morte no país e anunciou que o Governo francês vai lançar uma campanha a favor da eliminação desse tipo de punição em todo o mundo quando assumir a presidência rotativa do Conselho da União Europeia, na primeira metade do próximo ano.

Segundo o chefe de Estado francês, está prevista a realização de uma conferência, em Paris, com grupos e organizações da sociedade civil de países onde a pena de morte está em vigor ou está apenas suspensa.

Macron disse ainda que França vai trabalhar em conjunto com as Nações Unidas para aprovar uma resolução que exija aos países que aplicam a pena de morte que publiquem o número de sentenças dadas e de execuções levadas a cabo por ano.

A pena de morte é praticada em países como os Estados Unidos, a China, a Índia, alguns Estados africanos e do Médio Oriente, sendo a Bielorrússia o único país na Europa onde aquela se encontra em vigor.

Sem se referir a nenhum país em concreto, Macron lembrou que, em 2020, foram consumadas 483 execuções por 33 regimes políticos, que, disse, “na sua maioria, partilham o despotismo e a rejeição da universalidade dos direitos humanos”.

O discurso do Presidente francês surge numa altura em que o candidato presidencial de extrema-direita Eric Zemmour quer colocar em debate sobre o regresso da pena de morte a França na agenda política do dia.

As eleições presidenciais em França estão agendadas para Abril de 2022, na fase final da presidência francesa da UE.

Com Lusa