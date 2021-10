Outono eleitoral anima o centro-esquerda europeu. Mas é cedo para falar em ressurreição

Em política nunca há uma só explicação para uma vitória eleitoral, para uma troca de partido no poder ou para uma mudança de ciclo político. E numa altura em que os eleitores, os partidos e os governos ainda estão a adaptar os seus desejos, as suas necessidades e as suas expectativas a um cenário de crise pandémica e económica, a afirmação acima merece ainda menos discussão.