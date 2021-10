Morreu o primeiro Presidente do Irão depois da Revolução Islâmica

Abolhassan Bani-Sadr, o primeiro Presidente do Irão depois da Revolução Islâmica de 1979, morreu este sábado aos 88 anos.

O antigo governante iraniano sofria de uma doença prolongada e, segundo a família, citada pela Reuters, morreu no hospital de Pitie-Salpetriere, em Paris, capital do país que lhe concedeu asilo político.

Bani-Sadr era um desconhecido quando se tornou Presidente do Irão em 1980, apoiado pelas autoridades religiosas que lideraram a revolução.

Uma disputa com a ala mais radical do movimento islâmico iraniano levou, no entanto, o Presidente a ser afastado do cargo poucos meses depois da nomeação. Um ano depois de ter chegado à presidência, fugiu para França.

No site oficial de Bani-Sadr, a família descreve-o como alguém que “defendeu a liberdade contra uma nova tirania e opressão em nome da religião”.

Numa entrevista à Reuters em 2019, Abolhassan Bani-Sadr disse ter acreditado que a Revolução Islâmica – que derrubou o Governo do xá Mohammad Reza Pahlavi – iria trazer democracia e direitos humanos ao Irão.

Mas acusou o ayatollah Ruhollah Khomeini de ter traído os princípios da revolução e travado esses objectivos.

O ex-Presidente deverá ser sepultado em Versalhes, nos subúrbios de Paris, onde viveu desde a fuga do Irão.