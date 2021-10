Líbano pode ficar sem energia eléctrica durante “vários dias”

A falta de combustível no Líbano forçou as duas maiores centrais eléctricas públicas do país a pararem de produzir electricidade neste sábado, confirmou um funcionário do Governo libanês à Reuters, deixando milhões de pessoas às escuras e sem perspectivas de voltarem a ter electricidade tão cedo.

“A rede eléctrica libanesa parou completamente ao meio-dia de hoje e é pouco provável que venha a retomar a actividade até à próxima segunda-feira ou durante vários dias”, informou o responsável.

A central termoeléctrica Zahrani confirmou que parou de produzir energia neste sábado. A central Deir Ammar já tinha suspendido a produção na sexta-feira.

Em comunicado, a primeira empresa explicou que a desactivação da central “afectou directamente a estabilidade da rede eléctrica e levou à sua total interrupção, sem que haja possibilidades de retomar as operações no imediato”.

O funcionário do Governo disse que a companhia estatal de electricidade vai tentar usar as reservas de petróleo do Exército libanês para reactivar temporariamente as centrais, mas não conseguiu estabelecer um prazo temporal para essa meta.

O corte da energia eléctrica vem agravar ainda mais o dia-a-dia de um país que está atolado numa gravíssima crise económica e social há vários anos e que, na sequência da explosão do ano passado no porto da capital, Beirute, vive um período de enorme caos político.