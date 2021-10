A cadeira mais comum do país pode ter pai incerto mas já tem uma estátua

A cadeira de esplanada portuguesa vai ganhar uma obra de arte em sua homenagem num parque de Estarreja, município de onde são produzidas para o mundo. No entanto, também do Cartaxo saem além fronteiras as cadeiras “Gonçalo”, muito semelhantes na sua forma. Décadas após a sua criação, este ícone do design — nacional, acreditamos — continua uma obra-prima por assinar.