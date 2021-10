Hino à liberdade com Behén e o regresso de Luís Buchinho, mais feminino do que nunca

A alfaiataria masculina com um corte feminino de Carolina Machado; a homenagem à liberdade das mulheres da Behén; as mandalas de Kolovrat; o tão aguardado regresso de Luís Buchinho e da sua silhueta sexy — assim foi o segundo dia da 57.ª edição da ModaLisboa, nesta sexta-feira. No regresso à passerelle, no Capitólio, depois de uma edição em exclusivo no digital, os criadores não jogaram pelo seguro e arrojaram nas colecções da próxima Primavera/Verão. “Um desfile dá mais liberdade à criatividade”, resume Luís Buchinho ao PÚBLICO.