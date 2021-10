Adele gravou o último álbum para explicar o seu divórcio ao filho

Adele revela que gravou o seu último disco, o quarto, que ainda não saiu, para explicar o seu divórcio ao filho. Numa entrevista à Vogue — a primeira em cinco anos —, a cantora e compositora descreve o disco como “sensível”. Aos 33 anos, a artista que se separou de Simon Konecki, um empresário norte-americano, aparece nas capas de Novembro da Vogue e da Vogue britânica, com duas entrevistas separadas.

“Eu senti que queria explicar ao meu filho, através deste disco, quando ele estiver na casa dos 20 ou 30 anos, quem sou eu e por que escolhi voluntariamente desfazer toda a sua vida em busca da minha felicidade”, diz Adele na Vogue britânica, referindo-se ao seu filho de nove anos, Angelo. E continua: “Isso [o divórcio] deixa-o, por vezes, muito infeliz. E essa é uma ferida real para mim que não sei se algum dia serei capaz de curar.”

Adele, que aos três álbuns anteriores titulou-os com idades marcantes na sua vida — "19”, “21” e “25" —, teve um sucesso planetário com baladas como “Someone Like You” e “Hello”, nas quais canta sobre separações e arrependimentos. Agora, sobre o novo disco reforça: “É sensível para mim, apenas no quanto eu amo o meu filho.”

No início da semana, a cantora publicou nas suas redes sociais um pequeno videoclipe do seu próximo single “Easy On Me”, que será lançado na próxima sexta-feira, 15 de Outubro. Os fãs especularam que a nova música estaria para ser lançada brevemente quando, um pouco por todo o mundo, surgiram cartazes com o número “30”.

“Quando eu tinha 30 anos, a minha vida inteira desmoronou e eu não tive nenhum aviso prévio”, confessa Adele à Vogue britânica. O casal anunciou a separação em 2019, depois de terem casado em 2016, mas antes disso já estavam juntos há mais de sete anos. A cantora vive na mesma rua que o pai do seu filho e divide a custódia com Simon Konecki.

Na entrevista, Adele também aborda a questão da sua perda de peso, que fez manchetes há um ano, para dizer que o seu corpo foi objectificado desde que começou a cantar, primeiro porque tinha excesso de peso, agora porque emagreceu. “Eu compreendo que seja um choque”, diz. “Eu compreendo por que é que algumas mulheres se sentiram magoadas comigo, porque visualmente eu representava-as. Mas eu ainda sou a mesma pessoa”, conclui.