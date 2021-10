O adeus elegante de Miguel Sousa Tavares ao jornalismo e o vinho-espectáculo

“O que é uma casta?”, perguntou-me Miguel Sousa Tavares. Apanhado de surpresa com a singeleza da pergunta, não soube responder o óbvio. Em vez de dizer que é uma variedade específica de uva, meti-me num lamaçal ao tentar ir mais longe na resposta, procurando explicar que nem todas as uvas são boas para vinho e que aquelas que mais usamos hoje têm origem em videiras que foram enxertadas em pés mães de origem americana, o chamado porta-enxerto, um auxiliar apenas. A casta, criada artificialmente ou por cruzamento natural, corresponde ao garfo (um troço de videira de uma variedade específica) que é enxertado nesse porta-enxerto e que vai dar origem a uma videira nova. Acabei na filoxera, sem explicar nada de jeito, e com a consciência de que quanto mais falasse mais me enterrava, porque em televisão não há tempo para remediar o erro e o ridículo. Foi então que Miguel Sousa Tavares, vendo-me em apuros, me lançou uma corda, mudando de assunto.