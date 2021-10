Vieira deixa um Benfica mais endividado mas bem maior do que encontrou

Nas primeiras eleições do século XXI sem Luís Filipe Vieira, o PÚBLICO faz um retrato ao clube “encarnado” que será entregue nas mãos de Rui Costa ou Francisco Benitez, os dois candidatos a suceder ao presidente com maior longevidade na Luz.

Apesar dos “vieiristas” ou recentes “ex-vieiristas” preencherem grande parte da candidatura que irá com grande probabilidade sair vencedora das eleições deste sábado, a simples ausência de Luís Filipe Vieira (LFV) dos boletins de voto é um marco na história do Benfica neste século XXI. Um ponto final precipitado pela detenção do anterior presidente sobre quem pesam graves acusações de ilegalidades cometidas enquanto líder do clube e da sua participada Sociedade Anónima Desportiva (SAD) para o futebol, nomeadamente alegados desvios de verbas para empresas por si controladas.