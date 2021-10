Lista de Benitez “repudia” declarações de Filipe Vieira

Mandatário da Lista B considerou que o antigo presidente do clube é líder espiritual da Lista A e que o momento mais triste das eleições foi a tirada relativa ao excesso de democracia no Benfica.

João Leite, mandatário da candidatura de Francisco Benitez às eleições presidenciais do Benfica, classificou como “ponto mais triste” do acto eleitoral as declarações do anterior presidente do clube, Luís Filipe Vieira.

“Repudiamos as declarações de Luís Filipe Vieira, naquele que foi, até ao momento, o ponto mais triste deste acto eleitoral, quando dentro da assembleia de voto e no canal do clube disse que havia democracia a mais no clube. É uma declaração totalmente incompreensível e de alguém que vemos como o líder espiritual da Lista A. Consideramos é que existe democracia a menos e, por isso, independentemente do resultado desta eleição, continuará a luta pela democracia dentro do clube”, anunciou João Leite.

Na declaração que fez aos órgãos de comunicação social, o mandatário da Lista B saudou a participação recorde dos sócios, considerando que “só isso já justificou a existência de duas listas candidatas aos órgãos sociais do Benfica”.

João Leite deixou ainda elogios ao voto físico, “que conferiu outra privacidade e democraticidade ao acto eleitoral”, mas anunciou que mesmo assim a Lista B vai apresentar uma reclamação junto da Mesa da Assembleia Geral.

“Nalgumas casas, alguns delegados da nossa lista foram impedidos de exercer os seus direitos e vamos apresentar uma reclamação junto da MAG”, revelou o mandatário, que deixou o desejo de que “a contagem dos votos físicos decorra com toda a lisura e de acordo com o regulamento que foi aprovado recentemente”.

Sobre o resultado final, João Leite garantiu que Francisco Benitez vai estar presente aquando da divulgação dos resultados e ficará para a tomada de posse dos novos órgãos sociais do clube, mesmo que a sua lista não seja a vencedora.