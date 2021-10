Lewis Hamilton conquista pole postion para sair em 11.º no Grande Prémio da Turquia

Lewis Hamilton (Mercedes) conquistou este sábado a pole position para o Grande Prémio da Turquia, 16.ª prova de 2021, com o companheiro de equipa, Valtteri Bottas, segundo na qualificação, a 0,130s do britânico (1m22,868s), a herdar o primeiro lugar da grelha do Istambul Park, ao lado do neerlandês Max Verstappen (Red Bull), que registou o terceiro melhor tempo da sessão, a 0,328s, e partirá em segundo.

Lewis Hamilton sairá do 11.º lugar, cumprindo uma penalização de 10 posições na grelha de partida motivada pela substituição da mecânica de combustão interna da unidade de potência híbrida do F1 W12, tendo, contudo, minimizado os “danos” com uma qualificação irrepreensível, numa pista onde em 2020 conquistou o sétimo título de campeão mundial.

QUALIFYING CLASSIFICATION ??@LewisHamilton quickest in qualifying ??



But @ValtteriBottas will start from pole in Istanbul due to his teammate's grid penalty ??#TurkishGP ???? #F1 pic.twitter.com/YaMFkU9Lhs — Formula 1 (@F1) October 9, 2021

A estratégia da Mercedes foi perfeita, com Bottas a bater Verstappen, apesar da luta dos pilotos para conseguirem superar as instáveis condições atmosféricas, a exigir perícia no timing da escolha dos pneus, tendo em consideração a melhor estratégia para a corrida e necessidade de conseguir os dois primeiros lugares da qualificação.