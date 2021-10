Jogos com História: Zlatan, a lenda viva

Talvez os mais distraídos não tenham dado por isso, mas no passado domingo, dia 3 de Outubro, Zlatan Ibrahimovic completou 40 anos. Para o jogador do Milan, a vida continua como dantes: glória desportiva, golos eternos, pose imperial e língua sempre afiada.

Quando, em Maio de 2019, Cristiano Ronaldo levantou voo de costas e marcou de pontapé de bicicleta à Juventus na Liga dos Campeões, metade do mundo ficou de boca aberta, sem palavras. A outra metade desfez-se em elogios ao que muitos classificaram como um dos melhores golos da história do futebol. Toda a gente – incluindo os adeptos da “Juve”, que aplaudiram de pé no estádio – saudou o lance genial. Toda a gente? Bom, houve alguém que deixou reticências na saudação: “Muito bem! Mas ele devia tentar isto a 40 metros da baliza!”