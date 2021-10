Algumas ideias de Rui Costa e Francisco Benitez para o Benfica

Aos 49 anos, Rui Costa candidata-se a um cargo que lhe estava prometido há muito. Depois de ter feito a sua formação como jogador de futebol no Benfica entre 1981 e 1990, subiu à equipa principal dos “encarnados” a partir da época de 1991/92, tendo permanecido na Luz até à temporada de 1993/94. Saiu depois para o futebol italiano regressando às “águias” em 2006, tendo realizado 67 jogos nas duas últimas temporadas da carreira. Logo após ter “pendurado as chuteiras”, em Maio de 2008, Rui Costa tornou-se director desportivo do Benfica e, mais tarde, assumiu as funções de administrador da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) benfiquista, liderada por Luís Filipe Vieira.