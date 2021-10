Eleições do Benfica com novo máximo de votos

A menos de uma hora e meia do encerramento das urnas (que ocorrerá às 22h) no Pavilhão da Luz, onde este sábado decorre o acto eleitoral para os órgãos sociais do Benfica​ - a que concorrem Rui Costa (Lista A) e Francisco Benitez (Lista B) -, foram já superados os números das últimas eleições, que há um ano atingiram o máximo histórico de 38.102 votos.

Conforme se previa, atendendo à forte afluência de sócios do emblema “encarnado” às mesas de voto, um novo máximo foi alcançado, de acordo com os números oficialmente divulgados pelo Benfica no site do clube, que às 20h28 indicava 38.208 votos.