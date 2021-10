Grande afluência às urnas nas eleições do Benfica

Milhares de sócios do Benfica ocorrem, este sábado, ao Estádio da Luz e às casas do clube para votar nas eleições para os órgãos sociais, com alguns a expressarem o desejo de mudança.

Até às 16h, mais de 25 mil sócios já votaram nas eleições para os órgãos sociais do Benfica, sendo este já o segundo acto eleitoral mais participado de sempre.

Durante as primeiras horas da manhã, a afluência foi especialmente significativa, com a fila para o Pavilhão a dar, praticamente, a volta ao Estádio da Luz.

Francisco Baptista, de 64 anos, sócio número 24.893, fez questão de votar e assumir a preferência pelo actual presidente.

“Não acompanhei muito a campanha, mas já tenho o sentido de voto definido. É no candidato natural. A maioria vai para ele, não duvido”, disse.

“O Rui Costa tem o perfil certo, desde 2008 que foi sempre o ‘delfim’. Com certas alterações, lentamente, o Benfica vai recuperar. Rui Costa respeita Luís Filipe Vieira, mas tem as ideias dele e vai afastar-se um bocado”.

Mais atrás, Bernardo Silva, de 31 anos, sócio desde 2016, não escondeu o desagrado pelos últimos anos da presidência de Luís Filipe Vieira. Por isso, para este sócio, a mudança que entende ser necessária para a instituição só pode ser corporizada neste acto eleitoral por Francisco Benitez.

“Vim votar porque é um dever e pela mudança face ao que tem acontecido nos anos recentes, com o Benfica envolvido em casos que não honram o clube. E a mudança é por Benitez”, revelou, apesar de ter admitido pouca esperança numa vitória.

“Não acho que tenha sido suficiente, tenho pouca fé, sinceramente, mas estou aqui e tenho uma posição para assumir como sócio. Não é o candidato ideal, mas será sempre uma melhoria”.

Nesse sentido, o sócio com o número 174.504 notou que a oposição colocada nas eleições de 2020 por Noronha Lopes se revelava “mais bem preparada para a campanha” e lamentou que Rui Costa não tenha feito um corte em relação ao passado.

“Estou um pouco pessimista pela continuidade de certas pessoas no clube. Se Rui Costa tivesse apresentado uma lista com novos elementos e uma limpeza na SAD...”, contou, além de não acreditar que Rui Costa não tivesse conhecimento ou algum tipo de responsabilidade por situações que vieram a resultar em processos judiciais em torno do Benfica.

Contudo, para uma sócia como Olinda Dinis, de 46 anos, o nome de Rui Costa foi, precisamente, a razão para a levar de Sobral de Monte Agraço ao Estádio da Luz.

“O que me trouxe a votar foi o meu Rui. O Rui levou-me a Itália e a muitos sítios. Já era fã desde que ele começou nos juniores e continuo fã dele”, contou.

Acompanhada pelas duas filhas, a associada benfiquista reforçou que o antigo internacional português, “além de ter sido um grande jogador”, é também “uma pessoa com carácter”, pelo que não teve dúvidas, apesar da proximidade de Rui Costa e Luís Filipe Vieira nos últimos 13 anos.

“Há sempre algumas coisas com as quais não concordamos. Só quem não faz é que não erra. Mas apoio o Rui Costa e estou contente com o rumo do Benfica. Preocupou-me o que aconteceu com Vieira, mas preocupou-me mais pela integridade de Rui Costa. Estou confiante no futuro do Benfica”, declarou.

Também à espera de votar, António Braz, de 43 anos, acompanhado pelo filho de três anos, ambos equipados a rigor, disse:

“Não vou votar em nenhum dos candidatos. Venho cá demonstrar o meu desagrado para com os dois, o que não é muito normal. Mas é um voto em branco consciente”, esclareceu.

“Venho demonstrar o meu benfiquismo, fazer aquilo que me compete como sócio, mas infelizmente não vejo ninguém capaz neste momento”.

Embora tenha realçado a importância do fim do “vieirismo”, António Braz manifestou a expectativa de uma “direcção de transição” até que surja “alguém mais capaz” para assumir a liderança do Benfica, mostrando-se optimista em relação ao futuro, mesmo não reconhecendo em Rui Costa ou Francisco Benitez capacidade.

“Sou da geração que cresceu a idolatrar Rui Costa. Tenho muita pena que não seja uma pessoa capaz do ponto de vista da gestão. Não pode um benfiquista pactuar com tudo aquilo que se viu durante muitos anos”, disse, alargando críticas ao adversário:

“Benitez não é solução. Defendo algumas ideias, mas não esteve minimamente à altura no debate”.

De acordo com uma nota no sítio oficial das “águias” na Internet, 25.453 associados do clube já tinham exercido o seu direito de voto até às 15h58, superando os 22.676 votantes nas eleições de 2012, entre o ex-presidente Luís Filipe Vieira e Rui Rangel.

O presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, António Pires de Andrade, fez um balanço da votação à BTV, realçando uma enorme satisfação “com a adesão, muito similar à do ano passado”, que registou um recorde de afluência de 38.102 sócios.

“O período de almoço é mais calmo, mas esperamos retomar da parte da tarde o ritmo que tivemos de manhã, de forma a pensar que vamos obter os mesmos resultados do ano passado ou até ultrapassá-los. Apelo a que todos os sócios votem, que cumpram o seu direito e contribuam para que este acto eleitoral, que a todos nos engrandece, seja o mais participado possível”, sublinhou.

O ex-futebolista e candidato a presidente pela Lista A, Rui Costa, já marcou presença no pavilhão, ao exercer o seu direito de voto às 12h42 e, pouco depois, foi a vez do empresário e candidato da Lista B, Francisco Benitez, efectuar a sua votação no recinto.

Também o ex-presidente Luís Filipe Vieira já marcou presença no Estádio da Luz, pelas 15h, tal como muitas figuras, nomeadamente o treinador da equipa de futebol, Jorge Jesus, os futebolistas Rafa ou André Almeida, os ex-futebolistas Shéu, Luisão, Dimas ou Simão Sabrosa, ou os antigos candidatos Rui Gomes da Silva e João Noronha Lopes.