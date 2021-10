Mais de 10 mil benfiquistas já votaram nas eleições

Eleições do Benfica com grande afluência.

Mais de 10 mil pessoas já votaram nas eleições do Benfica que decorrem este sábado. Nas últimas eleições realizadas há um ano, e de acordo com informações do próprio clube, este número de votantes só foi alcançado muito depois do meio-dia.

O antigo futebolista do Benfica Shéu Han foi um dos sócios “encarnados” que já exerceu o direito de voto na manhã de hoje nas eleições para os órgãos sociais do clube e manifestou a sua satisfação pela afluência.

“O Benfica é um grande clube, um clube enorme, e esta forma de participação demonstra esse facto. Foi muito rápido. Até vim cá fora para verificar como estava o andamento e descansar as pessoas para lhes dizer que isto não vai demorar muito tempo”, afirmou o ex-dirigente aos jornalistas, junto do Estádio da Luz.

Para Shéu, este é um ato eleitoral diferente daquele que ocorreu há cerca de um ano, opondo então o ex-presidente Luís Filipe Vieira a João Noronha Lopes, sublinhando que a actual disputa entre Rui Costa e Francisco Benitez tem um outro significado.

“Cada momento tem o significado que tem. Houve necessidade de se fazer esta eleição e naturalmente que os benfiquistas vão responder, e têm respondido da forma que é normal”, frisou a antiga “glória” benfiquista, numa manhã em que já votaram pelo menos 6.134 sócios nas duas primeiras horas de sufrágio, sendo que o recorde de participação eleitoral no clube foi alcançado em 2020, com 38.102 votantes.

Rui Gomes da Silva prevê novas eleições dentro de “ano e meio"

O ex-candidato à presidência do Benfica Rui Gomes da Silva também já votou. Aos jornalistas disse que Rui Costa vai vencer as eleições para o clube, mas mostrou-se céptico sobre o futuro e antecipou nova ida às urnas em “ano e meio”.

“Rui Costa merece esta oportunidade. O próximo ciclo é um ciclo muito exigente, onde vamos discutir direitos televisivos, o futuro do Benfica como clube da Europa ou grande clube de Portugal, o ano em que vamos ter de discutir se o Benfica é ou não vendido... Se querem a minha previsão, daqui a ano e meio estaremos cá outra vez com o Benfica numa grande crise. Espero não ter razão como tive há um ano”, afirmou.

As eleições do Benfica decorrem das 8h00 às 22h00, no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa, e em 24 casas do clube de norte a sul do país, sendo que os sócios residentes nos Açores, na Madeira ou no estrangeiro irão votar via “online”.