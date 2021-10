O vídeo que C. Tangana filmou na catedral de Toledo pôs clérigos contra clérigos

O deão apoia a rodagem do vídeo de Ateo na mais importante igreja desta cidade que é uma jóia do património de Espanha, mas o arcebispo critica-a com dureza. Alguns sacerdotes consideram que o teledisco do rapper madrileno “ofende gravemente Deus”.

O vídeo de Ateo, canção que junta o rapper espanhol C. Tangana e a compositora e intérprete argentina Nathy Peluso, mostra um casal dançando com enorme sensualidade em vários espaços da catedral de Toledo, uma das principais jóias desta cidade a 70 quilómetros de Madrid, enquanto alguns religiosos os observam.

As cenas gravadas no interior desta igreja católica têm uma iluminação cuidada e vão tirando partido do seu magnífico património, dando a conhecer esculturas e pinturas murais pelo meio dos momentos carregados de erotismo que os dois músicos protagonizam. Nada de mais, dirão uns; uma afronta, dizem outros.

A clivagem de opiniões em torno do teledisco é na verdade tão grande que, de acordo com a imprensa espanhola, Ateo abriu uma verdadeira contenda entre os clérigos desta cidade, capital da comunidade autonómica de Castela-Mancha. Para o deão da catedral de Toledo, Juan Miguel Ferrer Grensche, o videoclipe que se tornou polémico “apresenta a história de uma conversão através do amor humano”; para o arcebispado, que garante nada ter sabido sobre o vídeo antes do seu lançamento, este ofende os fiéis, “que se sentiram magoados, justamente, pelo uso indevido daquele lugar sagrado”, cita o diário El Mundo.

Juan Miguel Ferrer Grensche, principal responsável da catedral, já veio pedir desculpa pelo facto de as imagens de Ateo terem ferido a sensibilidade de alguns crentes, reconhecendo ainda que o “vídeo usa uma linguagem visual provocadora”, mas manteve a sua posição, insistindo que nada nele afecta a fé: “É uma linguagem própria da cultura do nosso tempo e [na decisão de autorizar a rodagem] pesou o efeito que pode vir a ter nos que andam longe da Igreja.”

Com efeito, lembrou o deão, a letra da canção deixa bem clara a conversão do “personagem” que C. Tangana interpreta: “Yo era ateo/ pero ahora creo,/ porque un milagro como tú/ ha tenido que bajar del cielo” (qualquer coisa como: “Eu era ateu, mas agora creio, porque um milagre como tu só pode ter descido do céu").

No comunicado em que se desculpa junto dos fiéis que se sentiram ofendidos, o cónego assegura ainda que o único objectivo ao autorizar a rodagem foi “promover o diálogo com a cultura contemporânea, preservando sempre a fé da Igreja”.

Os argumentos de Juan Miguel Ferrer Grensche não chegaram, no entanto, para convencer as mais altas instâncias eclesiásticas da região nem (pelo menos) um dos membros do cabido (conjunto de cónegos de uma sé catedral ou de uma colegiada) da catedral de Toledo.

Escreve o diário El País que, no comunicado do arcebispado de Toledo, encabeçado por Francisco Cerro, este “lamenta profundamente” que um vídeo daquela natureza tenha sido rodado no principal templo da arquidiocese, comprometendo-se a criar “imediatamente” um protocolo para a gravação de imagens de difusão pública nas suas igrejas, com o intuito de evitar situações semelhantes no futuro.

Apesar da condenação do arcebispado, as críticas mais acesas à rodagem de Ateo partiram de um sacerdote da própria catedral de Toledo. Na sua conta no Twitter, Félix G-M Bartolomé mostrou “grande indignação perante o videoclipe gravado no interior da catedral, que ofende gravemente a Deus e a dignidade do Templo Primaz, coração da Igreja de Toledo e de Espanha”.

Manifestando o seu desacordo face ao comunicado publicado pelo deão, o cónego acrescentou ainda: “O propósito de dialogar com a linguagem contemporânea não pode, em caso algum, justificar actos que atentem contra a santidade de Deus.”

Antón Álvarez Alfaro, que é o mesmo que dizer C. Tangana, mistura trap, reggaetón e outras sonoridades latinas na sua música. Formado em Filosofia, leitor voraz que tem na sua lista de autores de juventude Nietzsche, Tolstói e Kerouac, já actuou em Portugal, onde aliás chegou a gravar um videoclipe.

O rapper, que na sua página do Twitter ainda não reagiu à polémica levantada em torno de Ateo, deverá regressar aos palcos portugueses no próximo ano, a 11 de Junho, no festival Nos Primavera Sound, no Porto.