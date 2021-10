Para a Companhia de Música Teatral, “a partitura são as pessoas”

Depois de um período de reinvenção devido às contingências da pandemia, a Companhia de Música Teatral (CMT) retoma neste Outono um conjunto de actividades variadas, entre as quais se inclui a abertura, este domingo, na Estufa Fria de Lisboa, de uma edição especial da instalação Mil Pássaros. No próximo dia 17, às 17h30, o festival Close-up exibirá o livro-filme O Céu por Cima de Cá na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão. E, ainda em Outubro, a CMT estará no Convento dos Remédios, em Évora, com uma versão da recente criação Aguário, um conjunto de “poemas performativos” em que as múltiplas vozes da água se misturam com a voz humana, o movimento, a imagem e objectos cénicos.