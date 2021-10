Cidades portuguesas no topo de rankings de menor mortalidade por falta de espaços verdes

Paredes e Guimarães estão no topo de rankings de zonas urbanas na Europa com menor mortalidade por falta de espaços verdes. Estas listas fazem parte de uma investigação publicada na última edição da revista científica The Lancet Planetary Health e que estimou que na Europa poderiam ser evitadas cerca de 43 mil mortes todos os anos se a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) relativamente aos espaços verdes fosse cumprida.