Madrid quer ser “ponto de encontro” da inovação com a South Summit

A Rewilder é uma startup sem fins lucrativos que quer ajudar as pessoas a comprar terrenos inabitados para proteger a vida selvagem e combater a desflorestação. Tal como as transacções com criptomoedas, a compra fica registada na blockchain (essencialmente, uma base de dados descentralizada que não pode ser alterada) e o “dono” recebe um NFT. Trata-se de um elemento digital único que fica registado na blockchain e, neste caso, dá acesso a vídeos da vida selvagem na área comprada. “Muitas vezes, as pessoas não vêem o impacto que têm. Queremos acabar com a falta de transparência”, justificou o director Mat Travizano.