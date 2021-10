Instagram com novas falhas de acesso. Facebook admite problema na rede social

Utilizadores voltam a queixar-se de problemas no acesso à rede social esta sexta-feira, depois de um “apagão” generalizado do grupo Facebook no início da semana.

Depois do “apagão” generalizado das redes sociais do grupo Facebook no início da semana, o Instagram volta esta sexta-feira a ter problemas: são várias as pessoas a comunicarem problemas com esta rede em vários países. A falha foi confirmada pelo Facebook no Twitter, com a empresa a dizer que estão a tentar resolver os problemas da forma mais célere possível.

De acordo com o site Downdetector, que analisa várias fontes de informação – incluindo publicações em redes sociais –, os problemas começaram a ser reportados por volta das 20h.

Na segunda-feira, Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram estiveram inoperacionais durante seis horas. O Facebook, gigante tecnológica que detém todas estas redes, justificou a falha com uma “mudança de configuração defeituosa”.

Além de danos reputacionais, a falha de segunda-feira teve também um grande impacto financeiro para o criador do Facebook, Mark Zuckerberg. A riqueza pessoal do magnata da tecnologia caiu em mais de seis mil milhões de dólares, algo que significou a queda de uma posição na lista das pessoas mais ricas do mundo.