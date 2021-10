Ciberataque à plataforma de videojogos Twitch revela salários e código fonte

Há pelo menos 24 horas que documentos com parte do código fonte e os salários dos criadores mais famosos do Twitch, a plataforma de videojogos da Amazon, estão a circular na Internet. Em causa, está um ciberataque à plataforma de streaming de videojogos que levou ao roubo de 100 gigabytes de dados — os documentos, a circular em fóruns online, incluem pastas com “informação de segurança” e “ferramentas de programação”.

A plataforma, que permite assistir em tempo real aos jogos online de outras pessoas, confirmou o ataque na quarta-feira. “As nossas equipas estão a trabalhar para compreender a extensão da situação”, lê-se num breve comunicado partilhado no Twitter. Mais tarde, numa publicação mais detalhada, a equipa explicou que os dados foram publicados na Internet “devido a um erro” na configuração de um dos servidores.

“Ainda estamos no processo de compreender o impacto em detalhe. Compreendemos que esta situação suscita preocupações”, reconhece a plataforma. Por ora, não há indicação de que as credenciais de acesso dos utilizadores do site tenham sido comprometidas. “Números de cartões de crédito não são armazenados pelo Twitch”, acrescentou a plataforma, assegurando que essa informação não poderá ser exposta num ciberataque.

A Amazon ainda não se pronunciou sobre o ataque.

A informação roubada permite ver que alguns dos criadores mais populares do Twitch, como o canadiano xQc e o norte-americano Nickmercs, estavam a receber pagamentos na ordem dos milhares de dados. Vários criadores já confirmaram os valores divulgados.

Os especialistas de cibersegurança alertam que um dos grandes problemas é o facto de o código da plataforma estar disponível online. “É potencialmente desastroso”, comenta Rui Duro, responsável pela gestão da empresa de segurança informática Check Point Software em Portugal, num email à imprensa sobre o ataque. “Abre uma porta gigantesca para potenciais malfeitores encontrarem falhas no sistema, instalar malware, e potencialmente roubar informação sensível e confidencial.”​

O PÚBLICO contactou a Amazon para perceber se os dados roubados podem incluir informação sensível da gigante tecnológica, mas não obteve resposta até à hora de publicação deste artigo.

O ataque pode abalar a popularidade do Twitch, que é uma das plataformas de streaming mais populares, com cerca de 51 milhões de utilizadores. Apesar do foco da plataforma nos videojogos, há quem a use para organizar debates e concertos online, desenhar em directo, ou transmitir viagens ao vivo (por exemplo, um passeio por uma cidade).