Ex-deputado Agostinho Branquinho absolvido de todos os crimes

O antigo deputado do PSD Agostinho Branquinho foi absolvido esta sexta-feira dos quatro crimes de que estava acusado, incluindo tráfico de influência e prevaricação, num caso relacionado com o processo de licenciamento e construção do Hospital de São Martinho, uma unidade privada de saúde em Valongo. Igualmente ilibados foram os outros nove arguidos acusados neste processo, incluindo o antigo presidente da Câmara de Valongo, Fernando Melo, dois ex-vereadores e o empresário responsável pela obra.

O Tribunal Judicial do Porto considerou que os 225 mil euros que Branquinho recebeu alegadamente para influenciar Fernando Melo e mais dois vereadores sociais-democratas para estes violarem normas urbanísticas no processo de licenciamento e construção do hospital, foi na realidade um empréstimo, como garantiram os dois arguidos.

O presidente do colectivo, o juiz João Grilo Amaral, criticou duramente o Ministério Público por ignorar elementos recolhidos na investigação que diz que comprovavam que Branquinho tinha devolvido muito antes de o inquérito começar os 225 mil euros ao empresário Joaquim Teixeira, administrador da sociedade anónima que é dona do hospital, a PMV Policlínica, amigo de longa data do antigo governante.

"O dinheiro foi emprestado em 2007 e, em 2009, estava integralmente pago. Isto é seis anos antes do inquérito aberto pelo Ministério Público em 2014”, enfatizou o magistrado. Admitindo que em Portugal há muitas histórias de empréstimos entre amigos que suscitam muitas dúvidas, o juiz diz não ter sido este o caso. “Mal Agostinho Branquinho vendeu a casa, imediatamente endossou os cheques da venda para Joaquim Teixeira”, sublinhou João Grilo Amaral.