Euromilhões desta sexta-feira sem totalistas. Maior jackpot de sempre no próximo sorteio

Jackpot de 220 milhões no próximo sorteio. Veja os números e estrelas sorteados esta sexta-feira.

Nenhum apostador acertou na chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira, dia 8 de Outubro, que é composta pelos números 1 - 10 - 23 - 42 - 46 e pelas estrelas 3 e 5. Em jogo, no primeiro prémio, estava um jackpot de 202 milhões de euros.

Em Portugal saiu um segundo prémio, no valor de 166.984,91 euros.

O jackpot do próximo concurso, na próxima terça-feira, vale 220 milhões de euros. Será o maior prémio de sempre do Euromilhões.

Consulte os resultados oficiais na página dos Jogos Santa Casa.