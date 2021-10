Efectividade das vacinas contra a covid-19 a cair nos mais velhos

Os estudos realizados até ao momento pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa) mostram um decréscimo na taxa de efectividade da vacina a partir dos quatro a cinco meses após a conclusão do esquema vacinal contra a covid-19. Segundo o relatório divulgado pelo instituto esta sexta-feira, a protecção das vacinas contra hospitalização passa dos 80% para os 60% nos idosos com 80 e mais anos, e a protecção contra a morte nesta faixa etária passou de 87% para cerca 75%.

“Vamos iniciar a terceira dose ou dose de reforço a pessoas com 65 ou mais anos. A prioridade são as pessoas com 80 ou mais anos e as pessoas que são residentes ou utentes de lares e de unidades da rede de cuidados continuados ou instituições similares. Vamos priorizar estes dois grupos”, explicou a directora-geral da Saúde, em conferência de imprensa esta sexta-feira.

Graça Freitas referiu que esta terceira dose deverá ser administrada seis meses após a última dose contra a covid, com o objectivo de estimular a imunidade conferida anteriormente. Adiantou ainda que para já não há indicação para que os recuperados tomem uma dose de reforço.

A priorização dos mais velhos, disse Graça Freitas, tem que ver com o decaimento da imunidade dada pela vacina. Segundo Baltazar Nunes, epidemiologista do Insa, “a efectividade da vacina contra a infecção sintomática (doença ligeira ou moderada) tem decaído com o tempo, nomeadamente na população com 80 ou mais anos. Mas também na população com 65 aos 79 anos. Nos casos de doença ligeira, a efectividade atingiu um máximo de 70% a 80% no primeiro mês a seguir ao esquema completo de vacinação, mas decaiu para cerca de 30% a 40% após quatro a cinco meses.”.

Baltazar Nunes adiantou que contra a hospitalização no grupo etário dos 80 e mais anos também houve um decaimento da efectividade da vacina, passado de “80% no primeiro mês após a segunda dose para os cerca de 60% quatro a cinco meses após a segunda dose”. Quanto à protecção contra a morte, a efectividade passou dos 87% no primeiro mês após o esquema completo para cerca 75% nos quatro a cinco meses após a segunda dose. O responsável adiantou ainda que não se observou um decaimento​ na efectividade contra doença grave na faixa etária dos 65 aos 79 anos, mas salientou que o tempo de observação é menor. ​