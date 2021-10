DGS quer dar vacina da gripe e terceira dose covid ao mesmo tempo. Aguarda-se parecer da OMS

Se for possível, é este o caminho que a Direcção-Geral da Saúde (DGS) quer seguir: a administração conjunta da terceira dose da vacina contra a covid-19 e da vacina contra a gripe. A directora-geral da Saúde explicou que aguardam um documento da Organização Mundial da Saúde (OMS) nesse sentido, mas se assim não for, assegurou que o plano B – a administração das duas vacinas com um intervalo de 14 dias – está pronto a arrancar. O processo de reforço da vacina contra a covid irá começar na próxima semana, mas ainda sem dia certo devido a esta espera pela recomendação da OMS. As pessoas com 80 e mais anos, assim como os residentes em lares ou em unidades de cuidados continuados, são os grupos prioritários.

“A expectativa é que aconteça dentro pouco tempo, que a OMS produza informação que permita aos países administrar no mesmo tempo de vacinação ambas as vacinas. Seria óptimo para as pessoas porque é mais confortável e também mais fácil para os enfermeiros, para a logística e para os serviços. Esta nossa vontade de co-administração ainda não está concretizada em documento, que esperamos da OMS. Se acontecer, este será o caminho”, disse Graça Freitas, em conferência de imprensa.

A norma revista da vacinação contra a covid vai ser publicada esta sexta-feira, mas para já “na versão mais conservadora” até que se conheça a posição da OMS. Ou seja, a indicação de um intervalo de 14 dias entre a administração das duas vacinas. Quanto à data de início da vacinação da terceira dose da vacina contra a covid, “o dia concreto não é possível dizer, porque depende da resposta às outras perguntas”, disse Graça Freitas, referindo que espera que o relatório da OMS possa ser publicado ainda esta sexta-feira. “Mas se não for, será nos próximos dias. Vamos deixar claro que temos tudo pronto para começar o plano B, que são os 14 dias. Dava imenso jeito a co-administração porque só é preciso chamar as pessoas uma vez para as duas vacinas. Daí o compasso de espera”, explicou.

O anúncio da administração da terceira dose da vacina contra a covid-19 a pessoas com 65 e mais anos foi feito na passada segunda-feira, pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde. Nessa altura, António Lacerda Sales referiu que a dose de reforço seria realizada por ordem decrescente de idades e que o processo se iniciaria na próxima segunda-feira.

Apesar de ser pouco provável que o arranque aconteça nessa data, Graça Freitas admitiu que é possível que as pessoas possam começar a receber convocatórias ainda esta sexta-feira. “Mas não quer dizer que seja para serem vacinados na segunda-feira. Há necessidade de os serviços se organizarem e de as pessoas se organizarem para irem à vacinação.”

Antes disso, em Setembro, a DGS já tinha recomendado a administração de uma terceira dose da vacina às pessoas com imunossupressão, pelo menos três meses após a última toma. Fazem parte deste grupo – que se estimava não ser superior a 100 mil pessoas – doentes transplantados, seropositivos, doentes oncológicos activos a fazer quimioterapia ou radioterapia ou pessoas com doenças auto-imunes que tenham sido sujeitas a tratamento.

Recentemente o epidemiologista Manuel Carmo Gomes disse ao PÚBLICO que também faria sentido dar uma dose de reforço aos profissionais de saúde, tendo em conta que muitos já foram vacinados há nove meses e estão mais expostos ao risco pelas funções que desempenham.