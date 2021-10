Covid-19 em Portugal: oito mortes e 841 casos. R(t) sobe, incidência continua a descer

A incidência caiu de 90,5 para 86,5 casos de infecção por 100 mil habitantes a 14 dias no país — 86,7 no continente (estava em 90,9 na quarta-feira). Internamentos também continuam a descer.

Portugal registou mais oito mortes por covid-19 e 841 casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, segundo o boletim divulgado nesta sexta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), referentes à totalidade do dia de quinta-feira.

Desde o início da pandemia, Portugal soma 18.027 óbitos atribuídos ao novo coronavírus em 1.074.109 infecções identificadas.

O registo de casos neste relatório de situação representa uma subida face aos divulgados nas últimas duas sextas-feiras, em que foram reportados 757 (24 de Setembro) e 696 casos (1 de Outubro). É o primeiro aumento desde Agosto, depois de sete semanas consecutivas de descidas no número de casos nos boletins de sexta-feira.

Há menos 21 pessoas internadas, somando-se agora um total de 332 pacientes hospitalizados com covid-19. Destes, 52 estão em unidades de cuidados intensivos, menos dois que no dia anterior.

Recuperaram da doença mais 697 pessoas, elevando o total de recuperações para 1.026.028. Excluindo estes casos e os óbitos, há mais 136 casos activos em Portugal que no dia anterior. São agora 30.054. Cerca de 95,5% dos infectados recuperaram da doença, estando ainda 2,8% dos casos por resolver. A taxa de letalidade está abaixo dos 2% (1,68%).

Lisboa e Vale do Tejo foi a região com mais casos e mortes identificadas. Em relação aos óbitos, contabilizaram-se nessa região três, seguida do Norte e Centro, com dois registados em cada, e ainda do Alentejo, que somou uma vítima mortal na quinta-feira.

Seis das oito mortes – três homens e três mulheres – foram de pessoas com 80 ou mais anos. Há ainda a lamentar a morte de um homem no grupo etário dos 70 aos 79 anos e de outro na casa dos 40 aos 49 anos.

Lisboa e Vale do Tejo teve 282 casos identificados nas 24 horas de quinta-feira. Foram também detectadas 215 infecções na região Norte, 110 no Centro, 84 no Algarve, 76 no Alentejo, 64 nos Açores e dez na Madeira.

Relativamente à matriz de risco que monitoriza a evolução da situação epidemiológica no país, Portugal continua a na “zona verde”. O R(t) – ou índice de transmissibilidade —​ subiu ligeiramente em relação a quarta-feira. Já a incidência continua a cair.

O índice de transmissibilidade está agora em 0,91 no continente e em 0,92 a nível nacional. A incidência caiu de 90,5 para 86,5 casos de infecção por 100 mil habitantes a 14 dias no país — 86,7 no continente (estava em 90,9 na quarta-feira).