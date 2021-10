Covid-19: Alvito e Cuba são os dois concelhos do país em risco extremo

Os dois municípios com uma incidência acima dos 960 casos de infecção por 100 mil habitantes são no distrito de Beja. Ambos têm surtos activos em lares, segundo as autoridades.

Portugal tem esta sexta-feira dois concelhos em risco extremo de infecção pelo vírus SARS-CoV-2, Alvito e Cuba, mais um em relação à semana anterior, segundo o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado.

O risco extremo de infecção verifica-se quando um concelho tem uma incidência cumulativa a 14 dias acima dos 960 casos de infecção por 100 mil habitantes.

No boletim da passada sexta-feira, dia em que são comunicados os valores dos concelhos, Alcoutim era o único nessa lista, tendo saído entretanto. O novo relatório das autoridades revela que está agora neste patamar o concelho de Alvito, com 2391 casos e Cuba com 968, ambos no distrito de Beja. A análise é referente à incidência cumulativa a 14 dias entre 23 de Setembro e 6 de Outubro.

Esta quinta-feira, o delegado de Saúde Coordenador da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA)​, Mário Jorge Santos, tinha adiantado a existência de surtos activos em três lares de Beja, com um total de 168 infectados, 136 dos quais utentes. Os surtos são em instituições dos concelhos de Ferreira do Alentejo, Cuba e Alvito, o que explica a presença destes três municípios no topo da incidência nacional.

Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa “corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada”.

Em risco muito elevado, ou seja, com uma incidência de entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes, estão quatro concelhos, mais dois em relação à semana anterior: Alcoutim (674) Arganil (819), Beja (519) e Ferreira do Alentejo (602).

Entre ao 240 e os 479,9 casos por 100 mil habitantes a 14 dias o boletim relata a existência de 16 concelhos nessas condições. Entre os 120 e os 239,9 casos por 100 mil habitantes a 14 dias estão 50 concelhos, menos 13 do que na semana anterior.

A crescer está a lista dos concelhos com zero casos de infecção. Nesta situação estão 39 dos 308 concelhos, mais sete em relação ao relatório da sexta-feira passada.

Portugal registou esta sexta-feira 841 casos confirmados de infecção com o coronavírus SARS-CoV-2 e oito mortes associadas à covid-19.