Marcelo renova mandato do Chefe de Estado-Maior do Exército

O Presidente da República renovou o mandato do Chefe de Estado-Maior do Exército, o mandato do general José Nunes da Fonseca. A notícia foi divulgada esta sexta-feira através de uma nota publicada no site da Presidência da República.

“Sob proposta do Governo, o Presidente da República decretou a renovação do mandato do chefe do Estado-Maior do Exército, general José Nunes da Fonseca”, lê-se na nota.

Nunes da Fonseca tomou posse em 19 de Outubro de 2018, substituindo Rovisco Duarte, exonerado após apresentar uma carta de resignação ao cargo.

A renovação do mandato surge numa altura em que há especulação sobre a continuidade do Chefe do Estado-Maior da Armada, António Maria Mendes Calado, no cargo desde 2018, depois de a agência Lusa ter apontado o nome do vice-almirante Gouveia e Melo, coordenador da task force que conduziu a vacinação no país, como o sucessor. No entanto, a informação seria desmentida pelo Presidente da República, que vincou não existir “nem demissão, nem exoneração, nem substituição”. Em entrevista à TVI, na segunda-feira, Marcelo não comentou as alegadas intenções do ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, garantindo que neste momento há uma “situação de estabilidade.”