Perplexidades judiciais

Apesar de ser o acontecimento da actualidade não vou falar da fuga do ex-banqueiro João Rendeiro. É, seguramente, um momento triste para a Justiça portuguesa mas a fuga de bandidos à justiça é algo que ocorre em todas partes do mundo e não me parece que se deva, a partir desta fuga, alterar a legislação quanto às medidas de coação dos arguidos. Há seguramente muito a mudar na nossa legislação processual penal, mas não creio que tal venha a suceder enquanto formos uma república de advogados.