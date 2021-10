Aprendizagens perdidas (ainda se lembra?)

Os resultados das provas de aferição no ensino básico foram publicados a 27 de setembro. Aquele dia em que estávamos todos entretidos com os resultados das autárquicas, a vitória de Moedas, a sobrevivência milagrosa de Rio e tal.

Tardou, mas chegou. Desde a semana passada que temos informação que permite medir o impacto da pandemia nas aprendizagens. Foram divulgados os resultados das provas de aferição realizadas em junho de 2021 aos alunos do segundo, quinto e oitavo anos. Em março de 2021, escrevi aqui um texto acerca de uma proposta de recuperação de aprendizagens que fiz com os meus colegas Ana Balcão Reis, Bruno Pessoa Carvalho, Miguel Herdade e Pedro Freitas. A nossa ideia, inspirada de soluções propostas ou implementadas em outros países, era a oferta de tutorias (que é como quem diz: sessões de explicações em grupos pequenos) nas escolas, ao longo do ano letivo e no verão. Escrevemos essa proposta motivados pela evidência da perda de aprendizagens que nos ia chegando de outros países, porque por aqui tardava a chegar.