Na ressaca da atribuição do Nobel da Literatura 2021

Qual é a importância do Nobel da Literatura atribuído a Abdulrazak Gurnah? Foi isso que tentámos saber neste dia seguinte à consagração do escritor tanzaniano Abdulrazak Gurnah, de 73 anos, com uma única obra editada em Portugal: o romance Junto Ao Mar, publicado em 2003 pela Difel, e que se encontra esgotado. Mas os editores portugueses já estão a fazer as suas ofertas para a aquisição dos direitos de publicação das suas obras em Portugal.

A jornalista e crítica literária Isabel Lucas não só assinou o texto da edição de hoje “Abdulrazak Gurnah, o Nobel que escreve a partir do próprio corpo”, como esteve à conversa com Ruben Martins no podcast P24 para responder à pergunta: “Que espaço na literatura ocupa o Nobel Abdulrazak Gurnah”.

E se dúvidas houvesse do quanto a atribuição de um Prémio Nobel da Literatura pode ter leituras políticas — apesar de o presidente do comité do Nobel da Literatura não se cansar de repetir que o prémio é atribuído pelo mérito literário —, Abdulrazak Gurnah além de falar das questões que moldam a sua obra, tem criticado as políticas dos governos europeus quanto ao “Brexit” e à imigração.

Maravilhosa é a história do novo projecto de António Jorge Gonçalves: o livro Desenhar no Escuro, uma edição de autor assinada e numerada, tal como nos conta o jornalista Gonçalo Frota no Ípsilon desta sexta-feira.

Outra notícia do dia é que há dois novos membros portugueses na Academia Brasileira de Letras. É isso que nos revela Sérgio C. Andrade, jornalista do PÚBLICO que falou com Guilherme d’Oliveira Martins sobre a recente nomeação.

E se o leitor tem saudades do tempo do cinema mudo, o crítico de cinema Jorge Mourinha lembra que Os Fidalgos da Casa Mourisca, adaptação do romance de Júlio Dinis por Georges Pallu realizada em 1920, vai passar na Cinemateca em Lisboa e no Coliseu do Porto com acompanhamento ao vivo dos Solistas da Orquestra Metropolitana de Lisboa sob a direcção do maestro Cesário Costa.

Recordo-vos também que a escritora Tatiana Salem Levy é a nossa convidada do Encontro de Leituras a propósito do seu mais recente romance Vista Chinesa, editado em Portugal pela Elsinore. A sessão do clube de leitura do PÚBLICO e do jornal brasileiro Folha de S. Paulo está marcada para terça-feira, 12 de Outubro, às 22h em Lisboa, 18h em Brasília. A sessão Zoom tem a ID 912 9667 0245 e a senha de acesso é 547272. Como sabem, o Encontro de Leituras tem também um podcast.

E amanhã, sábado, vamos publicar o último texto do Decameron, de Giovanni Boccaccio (1313- 1375), que o investigador do Centro de Estudos Comparatistas e tradutor Simão Valente tem vindo a traduzir para o site do Leituras.

Até para a semana.

Boas leituras.